الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"رسالة إلى الرهينة".. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار مارسلّينوس البابا والشهيد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الجمعة، بذكرى مار مارسلّينوس البابا والشهيد، الذي  ولد في مدينة تودي التابعة لولاية أومبريا الإيطالية، وانخرط في سلك الاكليروس الروماني واختير عام 649 اسقفاً على السدة البطرسية. 

ودعا في السنة نفسها إلى عقد مجمع حُرِمَت فبها بدعة المونوتيليين القائلين بإرادة واحدة في المسيح. 

وأمر الامبراطور كونستانس بالقبض عليه ونقله إلى القسطنطينية، حيث تحمل الآلام الكثيرة ونفي أخيراً الى البوسفور وتوفي عام 656.

رسالة إلى الرهينة 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية تحت شعار رسالة إلى الرهبنة كتبها القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، مؤسِّس رهبانيّة الأخوة الأصاغر قال خلالها: أيّها الآب الأزلي، يا آب الحقّ والعدل الكليّ القدرة، نحن من دونِكَ لسنا سوى فقرٌاء وضُعفاء. ولأنّكَ كما أنتَ، أعطِنا القدرة على أن نعملَ بمشيئتِكَ، وعلى أن تكون مشيئتُكَ وحدها هي ما نريد على الدوام.

هكذا، نُصبِح قادرين على السير على خُطى ابنِكَ، ربّنا يسوع المسيح، بعد أن تكون نفوسنا قد تطهّرت وامتلائنا من أنوار وحرارة الروح القدس. فتَقودُنا نعمتُكَ وحدها إليكَ، أيّها العليّ، الذي بثالوثك القدّوس الكامل والواحد في آن، تحيا وتملك وتنال كلّ مجد، أيّها الربّ الكليّ القدرة، إلى أبد الآبدين. آمين.

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