الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة القديس مارجرجس بحلوان تنظم ثالث عروض “درب الصليب”

فريق عرض درب الصليب
فريق عرض درب الصليب

تنظم كنيسة القديس مارجرجس بحدائق حلوان، العرض الثالث من عروض “ درب الصليب” تحت عنوان " صفنات فعنيح "، على مدار اليوم  الجمعة وغد السبت، تحت رعاية  الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين وتوابعها.

من جانبه، قال “صديق نصيف” مخرج عرض درب الصليب، إن اسم العرض"صفنات فعنيح" هو اسم مصري الأصل ومعناه ( المخلص )،ويجمع العرض بين فريقين وهما  فريق كورال CH وفريق تمثيل الخاص كنيسة القديس مارجرجس بحدائق حلوان.

وأشار"نصيف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن عرض درب الصليب يحكي المعاناة النفسية لمن ظُلم وصبر علي الآلام النفسية والجسدية ومع ذلك كان يحب الجميع رغم ظلمهم له ويغفر لهم رغم عصيانهم له وبجانب كل الصراعات والأحداث التي واجهها وحده دون رفيق فجعله الله ملك وكافئه علي أمانته وصبره.

وأوضح أن هذا الملحمة تُنظم تحت رعاية أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة الأنبا ميخائيل والذي يحضر فعاليات العرض مساء يوم السبت، وأيضًا برعاية القس يوحنا عريان كاهن بكنيسة مارجرجس حدائق حلوان.


ويضم عرض درب الصليب مجموعة من خدام الكنيسة ومن بينهم  رامى فرنسيس 
مسؤل عن الفريق أندرو عاطف، وصديق نصيف مخرجًا للعرض والذي يتكون من أكثر من 125 عضوًا


عرض"صفنات فعنيح" 

و يعد هذا العرض هو  الثالث لفريق  كنيسة القديس مار جرجس بحدائق حلوان،و كان عرض الفريق في  عام 2023 بعنوان " الوعد " وكان يتكلم عن وعود الله لنا فهو أمين وعادل وتمثلت رسالته في  أن يلتزم كلًا منا في إخلاصه لعمله وايمانه ومعتقداته و 

أما العرض الأول كان في  2022  بعنوان " الوصول " وهدفت رسالته أن يقوم كل شخص رغم ضغوطات الحياة ومشاغلها  ولا ينشغل عن الله ويضحي من أجل الأخر كما فعل السيد المسيح من أجلنا وكانوا نحو ٦٢ عضو.
 

القديس مارجرجس بحدائق حلوان درب الصليب صفنات فعنيح أسقف إيبارشية حلوان المخلص الانبا ميخائيل

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