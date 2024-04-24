الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يُلقي عظته الاسبوعية الأخيرة قبل عيد القيامة (بث مباشر)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتعد هذه العظة الأخيرة لقداسته قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والذي يوافق الإحتفال به يوم 5 مايو المقبل.

ومن المقرر أنه تكون عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأخيرة في الصوم الكبير لعام 2024، حيث تبدأ الكنيسة الأحد 28 أبريل، احتفالاتها بأحد الشعانين وأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، من المحتمل أن يعلن قداسة البابا خلال عظته اليوم عن إيقاف العظة الأسبوعية بسبب احتفالات عيد القيامة وأسبوع الآلام.

تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني،صباح الأحد المقبل مناسبة الاحتفال بأحد الشعانين بالإسكندرية وهو الأحد الأخير  من الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد  .

وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد يوم 5 مايو المقبل، من خلال إقامة قداسات العيد برئاسة البابا تواضروس والاساقفة،وتقيم مختلف الإيبارشيات بالكنيسةمساء السبت 4 مايو قداس العيد.

البابا شنودة يطلق العظة الأسبوعية:

ويعتبر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

 

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