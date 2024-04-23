إصدار كتاب "مائة شخصية قبطية على أرض مصر" للكاتب ماجد كامل

أصدر الكاتب ماجد كامل الباحث في التاريخ الكنسي وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي، كتاب جديد له بعنوان “100 شخصية قبطية على أرض مصر”، ومن تقديم قداسة البابا تواضروس الثاني.

ويتواجد الكتاب في مكتبة المقر الإداري الجديد لقداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية الرقسية بالعباسية، والذي يعد مصدرا لتأريخ وتوثيق جهود عدد من الشخصيات القبطية على مر السنوات في خدمة المجتمع المصري.

ويعرض مؤلف كتاب “100 شخصية قبطية على أرض مصر”، خلال الكتاب السيرة الذاتية لرواد مجالات مختلفة من الأقباط قدموا خدمات للمجتمع.

ويسرد الكتاب سيرة بعض الشخصيات ومن بينها الدكتور بطرس بطرس غالي والذي أصبح الأمين العام السادس للأمم المتحدة في أول يناير 1992 حين تولي مهامه لفترة خمس سنوات.

وعندما عينته الجمعية العامة لهذا المنصب في 3 ديسمبر 1991، كان الدكتور بطرس غالى في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مصر منذ مايو 1991، وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية من أكتوبر 1977 وحتى 1991.

كما تطرق كتاب “100 شخصية قبطية على أرض مصر”، إلى سيرة أشهر مؤرخي تاريخ الأقباط بالعصر الحديث وهي إيريس المصري، والتي تعتبر من رواد توثيق تاريخ الكنيسة المصرية عبر عصور مختلفة.

“إيريس المصري” هي صاحبة موسوعة خالدة في تاريخ الكنيسة ما زالت تعتبر واحدة من أفضل الموسوعات،والتي ولدت في يوم 10 مايو 1910 من عائلة ثرية، تلقت تعليمها في كلية البنات الأمريكية، مما أعطاها فرصة لإتقان اللغة الإنجليزية، كما أنها تعرفت في صباها على العالم الكبير يسي عبد المسيح (1898- 1959) وكان يتقن اللغة القبطية قراءة وكتابة بحكم عمله كأمين لمكتبة المتحف القبطي، فتعلمت على يديه اللغة القبطية حتى أتقنتها تمامًا.

ومن أبرز كتب المؤرخة “ايريس المصري” كتاب “قصة الكنيسة القبطية ”، ولقد عينها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عضوًا في مجلس الشوري في عام 1980، حيث كان معجبًا أشد الأعجاب بكتابها عن قصة الكنيسة القبطية، ولقد أبدى صراحة إعجابه الشديد بكتابها.

ويعرض الكتاب 100 سيرة ذاتية قصيرة عن شخصيات قبطية، للتركيز على إنجازاتهم في المجتمع المصري، ومن بينهم أبلة نظيرة، والبروفسيور عزيز سوريال عطية مؤسس معهد الدراسات القبطية واقلاديوس حبيب، وانطون سيدهم مؤسس جريدة وطني المسيحية، وتادرس بك وهبي وغير من رواد المجتمع المصري من الأقباط.