السبت 20 أبريل 2024
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أساقفة الكنيسة يشاركون في صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ في صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقف لإيبارشية حلوان ؛ وذلك بمقر المطرانية"كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان"

وشهدت صلوات تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حلوان حضور كلا من  الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والانبا غبريال اسقف بني سويف؛ والأنبا مقار أسقف العاشر من رمضان والأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها؛  والأنبا ارميا اسقف عام الكنيسة ورئيس المركز الثقافي القبطي؛ والأنبا دوماديوس أسقف ٦اكتوبر.

وشارك أيضا من أساقفة الكنيسة بصلوات التجليس ؛ الأنبا ديمتريوس اسقف ملوي والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة ؛ والأنبا ماركوس أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة ؛ والأنبا صليب أسقف ميت غمر  والأنبا انيانيوس اسقف بني مزار.

كما شارك في صلوات التجليس وفد من دير المحرق برئاسة الانبا بيجول رئيس الدير المحرق وعدد من رهبان الدير ؛بمشاركة طلاب الكلية الاكليريكية.

كان اسمه المدنى قبل السيامة الأسقفية والرهبنة إرميا إسحق ثابت، وأصبح فيما بعد الأنبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 م، وهو مركز ملوي محافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 2000 م.

وبدأ الأنبا ميخائيل طريق الرهبنة في 11 يوليو 2003 م، باسم الراهب بولس، في دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المحرق، بمحافظة أسيوط، بعد أقل من عام تقريبًا من دخوله إلى الدير، إذ تم ذلك في يوم 19 مارس 2002 م تقريبًا- بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

وخلال فترة رهبنته كان مسئولًا عن مباني الدير في فترة رهبنته، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011 م، ثم القمصية، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

كما خدم في أسقفية الخدمات العامة وبدأت فترة خدمته في يناير عام 2017 م، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شئون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى ا لأنبا ميخائيل، وهي الفترة الحالية.

وقام البابا تواضروس بسيامته أسقفًا عامًا في 25 نوفمبر 2018 م، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

و تولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالأنبا رويس في يوليو 2020، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، ويرأس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة "الصحة النفسية ومكافحة الإدمان" الفرعية بالمجمع المقدس.

الانبا ميخائيل أسقفا والانبا غبريال كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان الانبا يؤانس اسقف اسيوط

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