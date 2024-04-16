الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسقف أسوان يستقبل نائب القنصل العام لأستراليا بمقر المطرانية

الكنيسة
الكنيسة

استقبل الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، اليوم الثلاثاء، بمقر المطرانية كلا من استر كيم، سكرتير ثان، نائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة، السيدة  فرح آدم، الباحثة السياسية والاقتصادية بسفارة أستراليا بالقاهرة.

واستعرض الأنبا بيشوي، للضيوف صفات المجتمع الأسواني والمحبة والترابط الذي يميز شعب المحافظة، وأجاب عن أسئلتهم حول الكنيسة الارثوذكسية، مُشيرًا إلى عراقة الكنيسة المصرية ولغتها القبطية وألحانها التي تعود إلي آلاف السنين.

واصطحب أسقف أسوان، الضيوف في جولة داخل الكاتدرائية ومزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ومشغل الكنيسة.

وفي نهاية اللقاء، وجه لهم الشكرهم علي الزيارة متمنيا لهم إقامة طيبة في مدينة أسوان.

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