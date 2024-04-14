"السلام الإنجيلية" تطلق برنامجًا فى المعمل لتعليم الابتكار للأطفال

أطلقت مدرسة السلام بالأقصر، التابعة السنودس النيل الإنجيلي والكنيسة الإنجيلية برنامج "في المعمل" للأطفال لتعليمهم الابتكار وممارسة التجارب العلمية بشكل عملي وتطبيقي.

ويعتبر برنامج "في المعمل" علمي استكشافي يذاع على مواقع التواصل الإجتماعي، يقام برعاية مدرسة السلام للتعليم الأساسي، بهدف تنمية روح الاستكشاف لدى الطلاب من خلال التجارب والوصول للنتائج، وهو صورة رائعة للتعلم النشط الذي يعتمد علي الطالب في عملية التعلم.

من جانبها، أشادت مسئول الأنشطة بمدرسة السلام إقبال سيلدس بفكرة البرنامج التي تشجع على الابتكار في المجال العلمي، والتي جاءت من جانب مريم شنودة، مشرفة مادة العلوم بالمدرسة، وتحت إشراف مديرة المدرسة مرثا محروس.

قام بالمشاركة في تنفيذ البرنامج العلمي عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة من بينهم عماد أنور وسوسنة بطرس، بمشاركة العلماء الصغار من الطلاب.

يأتي إطلاق هذه البرامج الرقمية بمدارس السنودس الإنجيلي التابعة للكنيسة الإنجيلية؛ بهدف دعم الإبداع لدى الأطفال ليكونوا شخصيات فعالة تستطيع خدمة مجتمعاتهم.

وتهدف هذه المدارس إلى التنشئة الإيجابية بجانب التعليم، من خلال تقديم برامج تعليمية تركز على قبول الآخر والعيش المشترك، وهي إحدى القيم الرئيسية التي تتنباها الكنيسة الإنجيلية بمصر عبر مدارسها ودورها الرائد بالتعليم.

برنامج في المعمل لتعليم الابتكار للأطفال

برنامج في المعمل لتعليم الابتكار للأطفال

برنامج في المعمل لتعليم الابتكار للأطفال