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الكرازة

ننشر جدول الزيارات الرعوية للأنبا ميخائيل عقب تجليسه أسقفًا لإيبارشية حلوان

إيبارشية حلوان
إيبارشية حلوان

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين وتوابعها عن جدول الزيارات الرعوية للأنبا ميخائيل الأسقف الجديد للإيبارشية عقب عشية تجليسه، وذلك خلال فترة الأسابيع الأخيرة من الصوم الكبير المقدس.

ويقوم الأنبا ميخائيل الأسقف الجديد لإيبارشية حلوان بعدة زيارات رعوية بمختلف كنائس ومناطق الإيبارشية.

وتبدأ الزيارات الرعوية لنيافته عقب تجليسه، مساء السبت المقبل، حيث يترأس صباح غد الأحد القادم القداس الإلهي بمقر كاتدرائية السيدة العذراء مريم "مقر المطرانية" بحلوان، بحضور جميع شعب الإيبارشية من مختلف إيبارشيتها وفي اليوم ذاته يشارك أقباط الإيبارشية صلوات تسبحة نصف الليل.

ويترأس الأسقف الجديد لإيبارشية حلوان قداس جمعة ختام الصوم، بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم والقديس البابا اثناسيوس بمايو،أما عشية أحد الشعانين يشارك صلواتها في كنيسة القديس مارجرجس بحدائق حلوان.

كما يشارك نيافته في صلوات قداس أحد الشعانين بكنيسة القديس مارجرجس بالتبين، وسط حضور كهنة وخدام وشعب الكنيسة.

ويصلي صلوات بصخة أسبوع الالآم في عدة كنائس من بينها، دير الانبا برسوم العريان، وكنيسة القديسة دميانة بالمعصرة.

أما صلوات قداس خميس العهد، يشارك الأنبا ميخائيل في صلواته بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة وادي حوف، وصلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، وصلوات ليلة أبو غلمسيس بكنيسة الأنبا أنطونيوس أطلس.

ويشارك نيافته في صلوات ليلة العيد واستقبال التهاني مع أقباط الإيبارشية، بمقر المطرانية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم.

* تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا لإيبارشية حلوان. 

تقيم إيبارشية حلوان، مساء السبت المقبل احتفالية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا جديدًا للإيبارشية عقب رحيل الأنبا بسنتي الأسقف السابق.

وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى أن الحضور سيكون متاحا لكل شعب الإيبارشية عبر دعوات مخصصة لكل كنيسة، متواجدة مع كهنة كنائس الإيبارشية.

ويشارك في تجليس الأسقف الجديد لإيبارشية حلوان، عدد من الأساقفة بالكنيسة، كطقس معتاد لتجليس أي أسقف جديد، ليتلو له بعض الإرشادات في رعاية الكنيسة من خبرة رعايتهم لكنائسهم.

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