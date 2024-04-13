السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسقف حلوان: الأنبا بسنتي كان أسقفًا وديعًا وأمينًا طوال حياته

جريدة الدستور

قال  الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة الجديد، إنه يعز علينا رحيل الأنبا بسنتي أسقف  حلوان والمعصرة السابق، والذي كان خادمًا وديعًا وهادئًا وأمينا طوال رحلة رعايته للكنيسة عندما كان أسقفًا.

وأشار الأنبا ميخائيل خلال كلمته بقداس تذكار الأربعين لرحيل الأنبا بسنتي قائلًا:"كان له علاقة جيدة ومميزة مع المسلمين والمسيحيين، و كلماته ذهب وحكيمة طوال خدمته".

ترك لنا ميراثا من المحبة والتعمير الروحي في إيبارشية حلوان

 وتابع قائلاَ: "بدأ خدمته كمساعد للأنبا بولس، وبعد رحيله أصبح أسقفًا لإيبارشية حلوان، وترك لنا ميراثا من المحبة والتعمير الروحي في إيبارشية حلوان وتوابعها.

وأكد أنه يصادف رحيله يصادف رحيل الأسقف الأسبق الأنبا بولس، كأنه تدبير إلهي لموعد رحيل أساقفة حلوان.

وكانت   مطرانية حلوان والمعصرة وتوابعها قد أقامت، اليوم، قداس تذكار الأربعين لرحيل الأنبا بسنتي الأسقف السابق للإيبارشية، وذلك بدير الانبا برسوم العريان بالمعصرة، برئاسة الأنبا ميخائيل الأسقف الحالي لإيبارشية حلوان.

وشارك في قداس الأربعين مجمع كهنة الإيبارشية من مختلف كنائسها، وشمامسة وخدام إيبارشية حلوان، بحضور شعب الكنائس.

الانبا بسنتي خادما الانبا ميخائيل تذكار الأربعين لرحيل الأنبا بسنتي أسقف حلوان

مواد متعلقة

والدة الشهيد أسامة فراج: ابنى بطل قتل 6 من التكفيريين.. وهاقدم لأخوه فى الحربية

«الدستور» تكشف التفاصيل الكاملة لاجتماع «المجمع المقدس»

روسيا تأسر جنودًا أوكرانيين فى منطقة أفدييفكا

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

كيف شاركت الكنائس المسيحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يتقدم بهدفين أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله