أسقفا إيبارشية أسيوط والفتح يهنئان قيادات المحافظة بعيد الفطر

زار الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين اليوم، مبنى محافظة أسيوط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبالهما والوفد المرافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الأنبا بيسنتي والوفد الكنسي مبنى جامعة أسيوط حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

في سياق متصل، قدم الأنبا أبرآم مطران إيبارشية الفيوم يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة الفيوم.

وزار والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ثروت المحلاوي مدير الأمن وقيادات المديرية.