الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا أبرام مطران الفيوم يهنئ المحافظ بعيد الفطر المبارك

الكنيسة
الكنيسة

قدم نيافة الأنبا أبرآم مطران إيبارشية الفيوم يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة الفيوم.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ثروت المحلاوي مدير الأمن وقيادات المديرية.

كما بعث نيافة الأنبا دميان أسقف رئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وشمالي ألمانيا، برقية تهنئة للبعثة الدبلوماسية في العاصمة الألمانية برلين هذا نصها:

«سفير جمهورية مصر العربية في برلين.. بمناسبة عيد الفطر بعد صوم رمضان الكريم أهـنئ سيادتكم وأعضاء البعثة الدبلوماسية في ألمانيا راجيًا لسيادتكم عيدًا سعيدًا سالمًا».

مع تحيات الجالية القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا

 في سياق متصل، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء هنأ الأنبا بولا محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري  بالأمن والسلامة والرخاء.

من جانبه، أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

ايبارشية الفيوم الإيبارشية عيد الفطر المبارك محافظة الفيوم الوفد الكنسي

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