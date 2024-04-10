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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رئيس دير السيدة العذراء "المحرق" يهنئ قيادات محافظة أسيوط بعيد الفطر

الكنيسة
الكنيسة

قدم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بالقوصية، محافظة أسيوط، يرافقه وفد من آباء رهبان الدير التهنئة اليوم بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة أسيوط.

وزار رئيس الدير والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زاروا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء وائل فؤاد زكي مدير الأمن وقيادات المديرية.

رئيس دير السيدة العذراء المحرق القوصية اسيوط المحافظة عيد الفطر المبارك

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