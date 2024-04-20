السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. انطلاق صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حلوان

انطلاق صلوات عشية
انطلاق صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حل

بدأت منذ قليل عشية صلوات تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

ويشارك في صلوات التجليس عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها؛ والانبا مارتيروس وعدد من أساقفة الكنيسة.

من هو الأنبا ميخائيل أسقف حلوان

كان اسمه المدنى قبل السيامة الأسقفية والرهبنة إرميا إسحق ثابت، وأصبح فيما بعد الأنبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 م، وهو مركز ملوي محافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 2000 م.

وبدأ الأنبا ميخائيل طريق الرهبنة في 11 يوليو 2003 م، باسم الراهب بولس، في دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المحرق، بمحافظة أسيوط، بعد أقل من عام تقريبًا من دخوله إلى الدير، إذ تم ذلك في يوم 19 مارس 2002 م تقريبًا- بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

وخلال فترة رهبنته كان مسئولًا عن مباني الدير في فترة رهبنته، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011 م، ثم القمصية، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

كما خدم في أسقفية الخدمات العامة وبدأت فترة خدمته في يناير عام 2017 م، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شئون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى ا لأنبا ميخائيل، وهي الفترة الحالية.

وقام البابا تواضروس بسيامته أسقفًا عامًا في 25 نوفمبر 2018 م، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

و تولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالأنبا رويس في يوليو 2020، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، ويرأس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة "الصحة النفسية ومكافحة الإدمان" الفرعية بالمجمع المقدس.

اساقفة الكنيسة الانبا دانيال من هو الأنبا ميخائيل أسقف حلوان السيامة الأسقفية الانبا ميخائيل

مواد متعلقة

إيبارشية حلوان تستعد لتجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا جديدًا للإيبارشية

رسامة سبعة شمامسة جددًا فى القدس من الرهبنة الفرنسيسكانية

قمص وشمامسة جدد في افتتاح كنيسة السيدة العذراء بالمنيرة بعد تجديدها

بابا الفاتيكان: الاعتدال هو الفضيلة الأخلاقية التي تكبح جماح شهوة الملذات

أسقف أسوان يستقبل نائب القنصل العام لأستراليا بمقر المطرانية

البابا فرنسيس يلتقي بـ ٦ آلاف طالب ومعلم ومدير من مدارس السلام

الأنبا ميخائيل يترأس أول قداس بإيبارشية حلوان عقب تجليسه

"السلام الإنجيلية" تطلق برنامجًا فى المعمل لتعليم الابتكار للأطفال

الأكثر قراءة

شكرى ينقل رسالة من الرئيس السيسى إلى أردوغان

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رئيس قطاع المتاحف يكشف سر اختفاء السرير الفضى من قصر محمد على (صور)

عاجل| استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف الكونفيدرالية

مصادر تكشف لـ"الدستور" حقيقة ارتباط أنس بوخش بدينا الشربيني

عريس الفيوم في قبضة الشرطة.. أطلق النار «ليلة الدخلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل