الأربعاء 17 أبريل 2024
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الكرازة

قمص وشمامسة جدد في افتتاح كنيسة السيدة العذراء بالمنيرة بعد تجديدها

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة القداس الإلهي، أمس، بكنيسة السيدة العذراء بقرية المنيرة التابعة للإيبارشية، بمناسبة الانتهاء من أعمال التجديدات بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما رسم نيافته الأب القس يوحنا صفوت كاهن الكنيسة في رتبة القمصية.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رحل اليوم بشيخوخة صالحة اليوم، الأب الفاضل القمص إيليا يوسف، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس - بحي المرماح التابعة لإيبارشية بني سويف، عن عمر تجاوز ٧٢ سنة، وبعد خدمة كهنوتية قاربت على ٤٣ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ١٢ فبراير ١٩٥٢، وسيم كاهنًا في ٢ أغسطي ١٩٨١، ونال رتبة القمصية في ٣ يونية ١٩٩٣.

ومن المقرر أن تقام صلوات التجنيز اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً في كنيسته، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشيةبني سويف، وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص إيليا يوسف، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين

وكان قد  قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس بمناسبة تجليسه أسقفًا على كرسي إيبارشية المنصورة وتوابعها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السيد المحافظ لمقر المطرانية بالمنصورة، حيث قدم التهنئة لنيافته، متمنيًا له التوفيق في خدمته الرعوية.

وتم تجليس نيافة الأنبا أكسيوس يوم السبت الماضي، على كرسي إيبارشية المنصورة خلفًا لمثلث الرحمات الأنبا داود الذي رقد في الرب في شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢.

طران شبرا الخيمة لقداس الإلهي نيسة السيدة العذراء للإيبارشية التجديدات بالكنيسة صلاة الصلح شمامسة

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