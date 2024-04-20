أسقف حلوان يعلن عن إعادة تدشين مدرسة حلوان اللاهوتية

أعلن الأنبا ميخائيل الأسقف الجديد لإيبارشية حلوان؛ عن إعادة تدشين مدرسة حلوان للعلوم اللاهوتية والتي كانت متوقفة لعدة سنوات.

وقال الأنبا ميخائيل خلال كلمته بصلوات تجليسه أسقفا للايبارشية بمقر المطرانية قائلا: "دعونا نركز على الاهتمام بالتعليم والرعاية من خلال إعادة تدشين مدرسة حلوان للعلوم اللاهوتية والتي تخرج منها العظماء من الرهبان والأساقفة وأبرزهم المطران الراحل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق".

وتابع: "هذه المدرسة ستكون بذرة للتعليم اللاهوتي للخدام والشباب والكهنة لأن في التعليم استنارة".

السيرة الذاتية للأنبا ميخائيل

كان اسمه المدنى قبل السيامة الأسقفية والرهبنة إرميا إسحق ثابت، وأصبح فيما بعد الأنبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 م، وهو مركز ملوي محافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 2000 م.

وبدأ الأنبا ميخائيل طريق الرهبنة في 11 يوليو 2003 م، باسم الراهب بولس، في دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المحرق، بمحافظة أسيوط، بعد أقل من عام تقريبًا من دخوله إلى الدير، إذ تم ذلك في يوم 19 مارس 2002 م تقريبًا- بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

وخلال فترة رهبنته كان مسئولًا عن مباني الدير في فترة رهبنته، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011 م، ثم القمصية، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

كما خدم في أسقفية الخدمات العامة وبدأت فترة خدمته في يناير عام 2017 م، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شئون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى ا لأنبا ميخائيل، وهي الفترة الحالية.

وقام البابا تواضروس بسيامته أسقفًا عامًا في 25 نوفمبر 2018 م، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

وتولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالأنبا رويس في يوليو 2020، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، ويرأس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة "الصحة النفسية ومكافحة الإدمان" الفرعية بالمجمع المقدس.