السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سكرتير المجمع المقدس يهنئ الأنبا ميخائيل لتجليسه أسقفا على إيبارشية حلوان

الأنبا دانيال مطران
الأنبا دانيال مطران كنائس المعادي

وجه الأنبا دانيال مطران كنائس المعادي وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وسكرتير المجمع المقدس رسالة تهنئة للأنبا ميخائيل لتجليسه أسقفا على إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

وقال الأنبا دانيال خلال حضوره صلوات تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لحلوان بمقر المطرانية: “أهنئ إيبارشية حلوان بأسقفها الجديد الذي يتسم بالأمانة؛ واتطلع  أن يخضعوا بالطاعة إلى أبيهم الروحي الأنبا ميخائيل ويتعاونوا معه في كل شئون الإيبارشية”.

من هو الانبا ميخائيل؟

كان اسمه المدنى قبل السيامة الأسقفية والرهبنة إرميا إسحق ثابت، وأصبح فيما بعد الأنبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 م، وهو مركز ملوي محافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 2000 م.

وبدأ الأنبا ميخائيل طريق الرهبنة في 11 يوليو 2003 م، باسم الراهب بولس، في دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المحرق، بمحافظة أسيوط، بعد أقل من عام تقريبًا من دخوله إلى الدير، إذ تم ذلك في يوم 19 مارس 2002 م تقريبًا- بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

وخلال فترة رهبنته كان مسئولًا عن مباني الدير في فترة رهبنته، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011 م، ثم القمصية، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

كما خدم في أسقفية الخدمات العامة وبدأت فترة خدمته في يناير عام 2017 م، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شئون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى ا لأنبا ميخائيل، وهي الفترة الحالية.

وقام البابا تواضروس بسيامته أسقفًا عامًا في 25 نوفمبر 2018 م، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

وتولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالأنبا رويس في يوليو 2020، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، ويرأس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة "الصحة النفسية ومكافحة الإدمان" الفرعية بالمجمع المقدس.

الانبا ميخائيل سقفا لحلوان الانبا دانيال المطرانية إيبارشية حلوان من هو الانبا ميخائيل مطران كنائس المعادي

مواد متعلقة

أساقفة الكنيسة يشاركون في صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان

بث مباشر.. انطلاق صلوات عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حلوان

كنائس حلوان تشارك في عشية تجليس الأنبا ميخائيل أسقفها الجديد

إيبارشية حلوان تستعد لتجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا جديدًا للإيبارشية

رسامة سبعة شمامسة جددًا فى القدس من الرهبنة الفرنسيسكانية

قمص وشمامسة جدد في افتتاح كنيسة السيدة العذراء بالمنيرة بعد تجديدها

بابا الفاتيكان: الاعتدال هو الفضيلة الأخلاقية التي تكبح جماح شهوة الملذات

أسقف أسوان يستقبل نائب القنصل العام لأستراليا بمقر المطرانية

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل