الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في احتفال الذكرى 140 لتأسيس مدرسة سان شارل بورومي

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

شارك صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في احتفال الذكرى الأربعين بعد المئة لتأسيس مدرسة سان شارل بورومي، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القديسة كاترينا، بالإسكندرية.

ترأس القداس الاحتفالي سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

حضر أيضًا سيادة السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن سيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كذلك، حضر أيضًا المونسينيور شروديل، والسيد فايجاد، مدير المدرسة، والأخت أنطونيا، رئيسة راهبات القديس شارل  بورومي، وعدد من الآباء الكهنة، والأساقفة، والأخوات الراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، وطالبات المدرسة.

ومنح سيادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر، خاتم الجودة للمدرسة الالمانية، خارج حدود دولة ألمانيا للمرة الثالثة.

ومن ناحيته، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدور راهبات القديس شارل بورومي في انتشار اللغة الألمانية، وتهذيب، وتعليم الطالبات، مثنيًا أيضًا على دور المدارس الكاثوليكية بمصر في التعليم، ونشر المعرفة.

في سياق متصل،ترأس صباح أمس، سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيستي القديس كيرلس، بمصر الجديدة، وسيدة البشارة، بالخرطوم، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان. وألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "يسوع الساكن في قلوبنا".
يأتي ذلك في إطار الأنشطة الرعوية التي تنظمها الكنائس الكاثوليكية.

 

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك القداس الإحتفالي السفير البابوي بمصر لسفير فرانك هارتمان المانيا

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