سيامة رهبان جدد بدير الشهيد الأمير تادرس بمنفلوط

صلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أمس، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، وشاركه الصلوات الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

والرهبان الجدد هم: الراهب بفنوتيوس الشطبي، الراهب فام الشطبي، الراهب أغابيوس الشطبي.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقر إعادة الحياة الرهبانية لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الخميس 7 مارس الماضي

في سياق متصل بالكنيسة، كانت قد احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، ودير القديس الأنبا برسوم العريان، مساء أمس السبت، بتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا ميخائيل على كرسيها، خلفًا لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيسنتي.

شارك في صلوات العشية والتجليس التي أقيمت في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، (مقر المطرانية)، 22 من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة القاهرة ومدينة حلوان ومايو والتبين، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، والجامعات، وعن مديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب وفد من الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس، والإعلاميين والصحفيين.

بينما قاد المردات خورس الكلية الإكليريكية بقيادة المعلم ابراهيم عياد.