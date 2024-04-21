الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"نور التوبة وأثره في الإنسان" في عظة الأحد على قناة ON

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

أذيعت، الأحد، كلمة للأب القس ميخائيل حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة المقطم، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد المولود أعمى)، وموضوع إنجيله وهو "معجزة شفاء المولود أعمى" في إنجيل يوحنا والأصحاح التاسع، وأشار إلى دعوة السيد المسيح لكي نؤمن ونكون نورًا للمحيطين، وأن نتعلم الصبر والاحتمال في الضيقات، "وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ." (١ تي ٣: ١٦).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

القس ميخائيل حنا كنيسة السيدة العذراء بمنطقة المقطم إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج عظة الأحد الأسبوعية الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس أحد المولود أعمى انجيل يوحنا شهد قداسة البابا تواضروس الثاني فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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