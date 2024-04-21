"نور التوبة وأثره في الإنسان" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، الأحد، كلمة للأب القس ميخائيل حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة المقطم، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد المولود أعمى)، وموضوع إنجيله وهو "معجزة شفاء المولود أعمى" في إنجيل يوحنا والأصحاح التاسع، وأشار إلى دعوة السيد المسيح لكي نؤمن ونكون نورًا للمحيطين، وأن نتعلم الصبر والاحتمال في الضيقات، "وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ." (١ تي ٣: ١٦).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.