الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الأول بإيبارشية حلوان عقب تجليسه أسقفًا

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة قداس الأحد السادس من الصوم الأربعيني في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان(مقر المطرانية)، وهو أول قداس لنيافته بالإيبارشية عقب تجليسه على كرسيها مساء أمس.

وشارك في صلوات القداس الإلهي مجمع كهنة الإيبارشية وخورس شمامسة المطرانية، وسط فرحة من الشعب لاستقبال ابيهم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل.

واحتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة و١٥مايو والتبين، ودير القديس الأنبا برسوم العريان، مساء السبت، بتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا ميخائيل على كرسيها، خلفًا لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيسنتي.

وشارك في صلوات العشية والتجليس التي أقيمت في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، (مقر المطرانية)، ٢٢ من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة القاهرة ومدينة حلوان ومايو والتبين، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، والجامعات، وعن مديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب وفد من الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس، والإعلاميين والصحفيين.

بينما قاد المردات خورس الكلية الإكليريكية بقيادة المعلم ابراهيم عياد.

وأعلن نيافة الأنبا ميخائيل في كلمته التي ألقاها عقب التجليس عن تدشين مشروع إحياء مدرسة حلوان اللاهوتية، مشيرًا إلى أن مقر كرسي نيافته سيكون في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، وهو المقر الأصلي للمطرانية.

شارك في صلوات العشية والتجليس،  من أعضاء المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العامر.

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