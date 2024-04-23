الثلاثاء 23 أبريل 2024
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة في ذكرى تحرير سيناء

الكنيسة
الكنيسة

تقدم بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قائلًا: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة".

وتابع الأنبا ابراهين إسحق قائلًا: "تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، وختامًا ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الغالية من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق الرئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الهيئات الكاثوليكية

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