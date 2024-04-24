الكنيسة الكلدانية تهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

تقدم الخور أسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة والطائفة الكلدانية بمصر، بالتهنئة إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكان أسقف الكنيسة الكلدانية، قد استقبل رسالة شكر من الرئيس السيسي ورئاسة الجمهورية جاء نصها: "أشكركم على تهنئتكم الكريمة بمناسبة أدائي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، متمنيًا لكم دوام التوفيق. ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والإزدهار".

كما تقدم بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحق بالتهنئة إلى الرئيس ومؤسسات الدولة جاء نصها كالآتي:

باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، وختامًا ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الغالية من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.