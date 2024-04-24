الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكلدانية تهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

الخور أسقف بولس ساتي
الخور أسقف بولس ساتي

تقدم الخور أسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة والطائفة الكلدانية بمصر، بالتهنئة إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكان أسقف الكنيسة الكلدانية، قد استقبل رسالة شكر من الرئيس السيسي ورئاسة الجمهورية جاء نصها: "أشكركم على تهنئتكم الكريمة بمناسبة أدائي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، متمنيًا لكم دوام التوفيق. ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والإزدهار".

كما تقدم بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحق بالتهنئة إلى الرئيس ومؤسسات الدولة جاء نصها كالآتي:

باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، وختامًا ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الغالية من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

“بولس ساتي رئيس الكنيسة والطائفة الكلدانية بمصر الرئيس عيد الفتاح السيسي ب مناسبة ذكرى تحرير سيناء أدائي اليمين الدستورية ولس ساتي

مواد متعلقة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن وادي النطرون بمناسبة عيد القيامة

وفد "كاثوليكية أسيوط" يزور مصابى غزة فى مستشفيات الجامعة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة في ذكرى تحرير سيناء

للمرة الثانية.. مشاركة أسقفية الخدمات في القافلة السابعة لمبادرة "مسافة السكة لأهالينا في غزة"

تعرف على موعد احتفال الكنائس المصرية بأحد الشعانين

إصدار كتاب "مائة شخصية قبطية على أرض مصر" للكاتب ماجد كامل

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الشباب بالمقر البابوي

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الأول بإيبارشية حلوان عقب تجليسه أسقفًا

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة