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موعد احتفال الكنيسة بثلاثاء البصخة 2024.. وأحداثه

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنيسة بثلاثاء البصخة 2024 المقدسة والذي يحل في أسبوع الألام 2024.

موعد احتفال الكنيسة بثلاثاء البصخة 2024

نعرض للقراء موعد احتفال الكنيسة بثلاثاء البصخة 2024 إذ  تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 30 ابريل 2024، بثلاثاء البصخة المقدسة، حيث يعد اليوم هو ثالث أيام أسبوع الآلام، المعروف بثلاثاء البصخة، تركز فيه الكنيسة على مواجهة المسيح لمؤامرة الكهنة.

أحداث ثلاثاء البصخة

ففى الثلاثاء الأخير قبل صلب المسيح، حدثت مواجهة بينه وبين كهنة اليهود، الذين كانوا يدبرون للخلاص منه، وواجهها المسيح بضرب أمثلة، كما تخلص من الفخ الذي نصبوه له، وتنتهي أحداث اليوم بخيانة يهوذا أحد تلاميذه الذي سلمه في نهاية اليوم.

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كما تُمهد فيه الكنيسة خلال قرائتها لأحداث اليوم لموضوع المجيء الثاني، وإعلان المسيح عن مجيئه الثاني لدينونة العالم عندما يجلس على كرسي مجده ويُجازي كل واحد حسب أعماله، وذلك من خلال حديثه مع تلاميذه في الهيكل عن المجيء الثاني ويوم الدينونة العظيم والاستعداد وذلك من خلال مثل الكرامين الأشرار.

أما المفهوم الثاني الذي تركز عليه الكنيسة في قراءاتها خلال البصخة اليوم، فهو أهمية الاستعداد والسهر انتظارًا لمجئ السهر الروحي والاستعداد للقاء العريس السماوي.

وأرسى السيد المسيح مبدأ كنسيًا مهمًا وهو عدم تدخل الكنيسة (كمؤسسة روحية) في الأمور السياسية، كما أنه أراد أن يقول لليهود طالما قد قبلتم حكم قيصر ينبغي عليكم طاعته في الأمور المدنية أما في الأمور الروحية والدينية فلا طاعة إلا لله وحده.

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ومع بدء أسبوع الآلام، تبدأ إجراءات أمنية مكثفة، بجميع الكنائس على مستوى جميع المحافظات المصرية، بتنسيق من الكنائس، وتستمر حتى عيد القيامة، الأحد 24 إبريل، لتأمين الأقباط والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الاحتفالات.
ويشهد محيط الكنائس القبطية الأرثوذكسية والأديرة على مدار7 أيام متتالية، إجراءات أمنية مكثفة، تتضمن تمشيط الشوارع الجانبية، والتنبيه بعدم التجمّع أمامها عقب احتفالات الأقباط خلال تلك الفترة.

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