إعلام إسرائيلى: من المتوقع صدور أوامر للوزراء بعدم التطرق لقرارات "العدل الدولية"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع صدور أوامر للوزراء في حكومة الاحتلال بعدم التطرق لقرارات محكمة العدل الدولية خشية عرقلة صفقات السلاح إلى إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًأ عن المتحدث باسم البنتاجون، بأن واشنطن لم تحسم قرار إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل أوقفتها مؤخرا.

في وقت سابق، أعلن مسئولون إسرائيليون لموقع Axios، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علقت شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وهو التحرك الأول من نوعه منذ أحداث أكتوبر الماضي، حيث كانت الشحنة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.