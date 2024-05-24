إعادة تشغيل التيار الكهربائى بمستشفى شهداء الأقصى بوقود يكفى لثلاثة أيام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم إعادة تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد توريد جزئي للوقود يكفي لثلاثة أيام.

فيديو يوثق محاولة الأطباء الفلسطينيين تدفئة الأطفال الخدّج بعد انقطاع التيار الكهربائى

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يوثق محاولة الأطباء الفلسطينيين تدفئة الأطفال الخدّج بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة.

وشهد القطاع وفاة عدد كبير من الأطفال منذ السابع من أكتوبر نتيجة نقص الأدوية والوقود والكهرباء، داخل المستشفيات، نتيجة الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.