إعلام فلسطينى: سقوط جرحى جراء قصف إسرائيلى لمحيط مستشفى الكويت التخصصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الجرحى الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

غارات وقصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من رفح

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدًا على قطاع غزة، والغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع، آخرها كان باتجاه مدينة رفح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من هذه المدينة، بالإضافة إلى مخيم البرازيل والشابورة ومخيم يبنى والتي تقع في وسط مدينة رفح.

القصف العنيف والكثيف دمر المنازل والطرقات والشوارع

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف العنيف والكثيف دمر المنازل والطرقات والشوارع في هذه المدينة، وما زالت الأطراف الغربية من مدينة رفح والمطلة على ساحل البحر تعرض هى الأخرى إلى إطلاق نيران من القذائف وقذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قابلة شواطئ قطاع غزة وكذلك للنيران من المروحيات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه غرب مدينة رفح، مؤكدًا أن هذه المنطقة الغربية مكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من المناطق الشرقية وسكنوا بالمناطق الغربية لمدينة رفح.