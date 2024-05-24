"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مختلف أنحاء غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدا على قطاع غزة، والغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع، آخرها كانت باتجاه مدينة رفح ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من هذه المدينة، بالإضافة إلى مخيم البرازيل والشابورة ومخيم يبنى والتي تقع في وسط في مدينة رفح.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف العنيف والكثيف دمر المنازل والطرقات والشوارع في هذه المدينة، وما زالت الأطراف الغربية من مدينة رفح والمطلة على ساحل البحر تعرض هي الأخرى إلى إطلاق نيران من القذائف وقذايف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قابلة شواطئ قطاع غزة، وكذلك للنيران من المروحيات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه غرب مدينة رفح، مؤكدًا أن هذه المنطقة الغربية مكتضة بالنازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من المناطق الشرقية وسكنوا المناطق الغربية لمدينة رفح.

وأوضح أن المحافظة الوسطى ما زالت أيضا تشهد هي الأخرى قذائف تتساقط بشكل عنيف باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بالإضافة إلى قصف الزوارق الحربية باتجاه المنطقة الغربية لذات المدينة، ومخيم البريج وتحديدًا الأطراف الشمالية لهذا المخيم وشمالل مخيم النصيرات، حيث مدينة الزهراء والمغراقة ومنطقة جحر الديك ما زالت تتعرض هي الأخرى إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية التي تنهال بشكل عشوائي باتجاه تلك المنطقة.