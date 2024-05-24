يونيسف: إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدا في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدًا، مؤكدةً أن قطاع غزة يحتاج إلى ممرات آمنة لوصول العاملين في المجال الإنساني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع

في المقابل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدا على قطاع غزة، والغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع، آخرها كانت باتجاه مدينة رفح ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من هذه المدينة، بالإضافة إلى مخيم البرازيل والشابورة ومخيم يبنى والتي تقع في وسط في مدينة رفح.

أضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف العنيف والكثيف دمر المنازل والطرقات والشوارع في هذه المدينة، ولا زالت الأطراف الغربية من مدينة رفح والمطلة على ساحل البحر تعرض هي الأخرى إلى إطلاق نيران من قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قابلة شواطئ قطاع غزة وكذلك للنيران من المروحيات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه غرب مدينة رفح.