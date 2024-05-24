الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل الدولية" الأزمة الإنسانية الكارثية فى غزة تفاقمت منذ يناير 2024

القاضي اللبناني
القاضي اللبناني نواف سلام

قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024، والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال جلسة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرًا، وأدى لموجة نزوح أخرى، موضحًا أن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعتبر تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية الأزمة الإنسانية قطاع غزة العدل الدولية الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

باحث شئون دولية: اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين خطوة مهمة

بث مباشر.. "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار فى غزة

يونيسف: إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدا في غزة

بعد قليل.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

إعلام فلسطينى: سقوط جرحى جراء قصف إسرائيلى لمحيط مستشفى الكويت التخصصى

فصائل فلسطينية: تمكنا من قنص جندى إسرائيلى بأحد المنازل شمال معسكر جباليا

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مختلف أنحاء غزة

الدفاع المدنى الفلسطينى: 700 ألف شخص فى شمال غزة يفتقدون لأبسط مقومات الحياة

الأكثر قراءة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

تفاصيل حفل الـ10 دقائق لـ محمد رمضان فى نهائى إفريقيا

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية