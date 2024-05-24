"العدل الدولية" الأزمة الإنسانية الكارثية فى غزة تفاقمت منذ يناير 2024

قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024، والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال جلسة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرًا، وأدى لموجة نزوح أخرى، موضحًا أن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعتبر تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.