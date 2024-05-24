"العدل الدولية": إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان أمن المواطنين فى رفح

أكد القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال جلسة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسئولين أمميين أكدوا - باستمرار - المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح الفلسطينية، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة فورًا.

إجراءات فاعلة لوصول المساعدات

وأوضح، أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، كما يجب أيضًا تنفيذ مسار آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وتابع: "يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.. وللحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.