حماس: نرحب بقرار "العدل الدولية" الذى يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على رفح

رحّبت حركة حماس، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري ووقف الإجراءات التي تؤدي للإبادة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وثمّنت حركة حماس، قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.