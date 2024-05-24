"العدل الدولية": سنصدر حكمًا نظريًا بشأن غزة وليس قرارًا سياسيًا

قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن الحكم بخصوص تنفيذ القرارات الخاصة بجرائم الإبادة في غزة وتطبيق الإجراءات اللازمة لوقفها، هو طلب مُقدَّم من جنوب إفريقيا، وتشارك في النقاشات عدة دول ووكالات دولية.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، خلال جلسة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "اليوم لسنا في موقف من أجل تطبيق القرار السياسي على أرض الميدان، ولكننا بصدد إصدار حكم من الناحية النظرية".

وأوضح أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب ضد الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر وطالبت بضرورة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري على غزة ووقف حرب الإبادة، وطلبت تطبيق التدابير اللازمة من أجل وقف هذه الإبادة في الجلسة التي عقدت في يناير الماضي، واستتبع هذا الطلب عدة جلسات في شهري فبراير ومارس هذا العام، وطالبت أيضًا بقرار بوقف التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، ونعتقد أن القرار اليوم سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدت في 26 فبراير هذا العام.

وتعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.