الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية| حماس نطالب بضغط دولى لإلزام إسرائيل بقرارات "العدل الدولية"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

دعت حركة حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه فورًا بقرارات محكمة العدل الدولية وإجباره على وقف حرب الإبادة الجماعية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترحيب فلسطيني
رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية حماس محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية حرب الإبادة الاحتلال

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