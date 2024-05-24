سفيرة فلسطين لدى النرويج: الدعم الأمريكى وراء التعنت الإسرائيلى فى تنفيذ القرارات الدولية

قالت ماري أنطوانيت سفيرة فلسطين لدى النرويج، إن إسرائيل لم تمتثل لأي قرارات دولية سابقًا بسبب الدعم الأمريكي غير المحدود.

وأضافت سفيرة فلسطين لدى النرويج، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ مسار سياسي دولي ضد إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أخذ المواقف الدولية في الاعتبار.

وأكدت أن قرارات الاعتراف بدولة فلسطينية تعد تجسيدًا لتطلعات الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

ترحيب فلسطيني بقرارات العدل الدولية

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

"العدل الدولية" تأمر بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

