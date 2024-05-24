المجموعة العربية: قرارات "العدل الدولية" ملزمة ويجب التصدى لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية

رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لها، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب التصدي لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأوضحت المجموعة العربية، أنه يحب على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين والموظفين الأمميين في قطاع غزة، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.