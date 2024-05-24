الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أمر إسرائيل بوقف العمليات فى رفح.. أبرز ما جاء فى جلسة "العدل الدولية"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

عقب الجلسة التي عقدتها محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وينشر “الدستور” أبرز ما جاء في محكمة العدل الدولية:

- تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة منذ يناير 2024.
- نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.
- العمليات العسكرية تسببت في إجلاء نحو 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية.
- إعاقة وصول المساعدات للمناطق بسبب العمليات العسكرية في رفح.
- إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين من رفح.
- تجنب تنفيذ أي أعمال عسكرية إسرائيلية تمثل خطرًا على الفلسطينيين.
- تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية.
- فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمام المساعدات.
- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.
- إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري.
- تقديم تقرير من إسرائيل بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
- على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية إسرائيل مدينة رفح غزة المساعدات الإنسانية أعمال عسكرية

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