الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية فى غزة

جيل ستاين
جيل ستاين

قالت جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية، إن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة ودمرت المنشآت المدنية، مؤكدةً أنها لا تدعم أي إبادة جماعية ولا تدعم الحروب حول العالم.

وأضافت ستاين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية بمليارات الدولارات، وتناقض كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرةً إلى أن الشعب الأمريكي يواجه تحديات كثيرة ويأمل انفراجة كبيرة من خلال حكومة جديدة.

وأوضحت مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطى الحدود كافة واتخذ بعض الإجراءات لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نحاول اتخاذ بعض الخطوات الأساسية لتغيير سياستنا الخارجية". 

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة غزة إسرائيل جريمة إبادة جماعية حكومة بايدن نتنياهو

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