الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جنوب إفريقيا: نرحب بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا

رحّب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أن مجلس الأمن الدولي لم ينجح بعد في وقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة وهذا ما يزيد قلقنا.
 

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية رفح محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا المعاناة الإنسانية قطاع غزة

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