رئيس جنوب إفريقيا: نرحب بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل

رحّب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، أن مجلس الأمن الدولي لم ينجح بعد في وقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة وهذا ما يزيد قلقنا.



وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.