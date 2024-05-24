الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما دلالات اتصال بايدن بالرئيس السيسى فى هذا التوقيت؟.. عادل حمودة يُجيب

بايدن والرئيس السيسي
بايدن والرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينم عن اعتذار واضح من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية لما تردد من شبكة الـCNN الأسبوع الماضي بحق مصر.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المكالمة تضمنت جدول أعمال الفترة القادمة، حيث هناك حديث عن تكثيف الجهود الدولية لإعادة المفاوضات، معتبرًا أنه ليس أمام إسرائيل فرصة للالتفاف حول القرارات الدولية الخاصة بمحكمة العدل الدولية.

وتوقع حمودة، أن المفاوضات ستجبر إسرائيل على المزيد من التنازلات، فضلًا عن الدفع بالمساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبوسالم من ضمن جدول أعمال الفترة المقبلة.

القاهرة الإخبارية بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة اعتذار CNN مصر

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