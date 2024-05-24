الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عادل حمودة: الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة

عادل حمودة
عادل حمودة

عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، على قرار العدل الدولية بشأن وقع الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن أن ينفذ هذا القرار، منوها بأن أمريكا أصدرت 80 فيتو لمنع إدانة إسرائيل من قبل.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقا: "وفي رأيي أنه عليها أن تمتنع عن التصويت إذا ما عرض قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل على مجلس الأمن".

وأوضح حمودة، أن الضغوط التي وضعت فيها إسرائيل الأسبوع الماضي تجعل أمريكا تتدخل بشكل أكثر قوة لتحسم الأمر لصالح إسرائيل حتى لو بدى أنها ضد إسرائيل، واصفا قرار العدل الدولية اليوم تاريخي.

القاهرة الإخبارية رفح الهجوم الاسرائيلي القضية الفلسطينية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الخارجية القطرية: نرحب بقرار "العدل الدولية" إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح

مصدر رفيع المستوى: مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود لغزة

فتح: لا بد أن يعلم العالم أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى أشكال الإرهاب

ما دلالات اتصال بايدن بالرئيس السيسى فى هذا التوقيت؟.. عادل حمودة يُجيب

عادل حمودة: تقرير الـCNN عن الدور المصرى فى مفاوضات الهدنة عار على المهنية

مصدر: مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم مؤقتًا

مصدر رفيع المستوى: مصر حريصة على التخفيف من وطأة نقص المساعدات

مصدر رفيع المستوى: مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التى يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الصناعة" تنفى وقف الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصى

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين