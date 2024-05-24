عادل حمودة: الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة

عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، على قرار العدل الدولية بشأن وقع الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن أن ينفذ هذا القرار، منوها بأن أمريكا أصدرت 80 فيتو لمنع إدانة إسرائيل من قبل.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقا: "وفي رأيي أنه عليها أن تمتنع عن التصويت إذا ما عرض قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل على مجلس الأمن".

وأوضح حمودة، أن الضغوط التي وضعت فيها إسرائيل الأسبوع الماضي تجعل أمريكا تتدخل بشكل أكثر قوة لتحسم الأمر لصالح إسرائيل حتى لو بدى أنها ضد إسرائيل، واصفا قرار العدل الدولية اليوم تاريخي.