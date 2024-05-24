الخارجية القطرية: نرحب بقرار "العدل الدولية" إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح

رحّبت وزارة الخارجية القطرية بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، ونأمل أن يمهد لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.