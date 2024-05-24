الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية القطرية: نرحب بقرار "العدل الدولية" إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

رحّبت وزارة الخارجية القطرية بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، ونأمل أن يمهد لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الخارجية القطرية محكمة العدل الدولية إسرائيل الهجوم رفح غزة

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