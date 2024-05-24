الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح: لا بد أن يعلم العالم أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى أشكال الإرهاب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رد الفعل الإسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية شديد الوضوح، حيث إنهم منذ أن بدأوا في جرائمهم منذ سنوات طويلة هم فوق القانون الدولي وهم مدعومون سواء من الاستعمار الأوروبي القديم أو الاستعمار الأمريكي الجديد بأن لا مساءلة لهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم، مؤكدًا أنه لا بد أن يعلم العالم أجمع أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى شكل من أشكال الإرهاب.

وأضاف زكي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هي دولة إرهاب منظم ولكن ما زالت تنظر لهم الدولة العظمة التي تكيل بمكيالين أنها دولة عادية رغم أن إقرار يهودي بأنهم عنصريون وبأنهم أكثر الحكومات المتطرفة والتي خلعت ثوب الدولة وتجاوزت كل الحدود من خلال الإبادة الجماعية والجرائم والكارثة الإنسانية في غزة.

وأوضح أن القرارات من محكمة العدل الدولية ومن محكمة الجنايات الدولية ومن مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي والجمعية العامة كل هذه تؤدي إلى تراكمات تضع إسرائيل في خانتها ومن يقف وراءها كمجرمي حرب ونازية فاشية وكشيء غير مقبول.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية الاستعمار الأوروبي الاستعمار الأمريكي الإرهاب إسرائيل دولة إرهاب الإبادة الجماعية

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