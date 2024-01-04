حسين حمودة لـ"الشاهد": لا توجد مشكلة فى الخيال الإبداعى المصرى فى المجالات كافة

كشف الدكتور حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، عن شاهدته عن الأعمال الإبداعية من خلال تحليل الهوية المصرية، وشاهدتته للتاريخ علي حاضر ومستقبل مصر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "وأتصور أنه لا يوجد مشكلة في الخيال الإبداعي على الأقل، على مستوى الفنون والإبداع في أشكال أدبية جديدة تتجاوز كل التعقيدات ومحاولات وضع قواعد على مستوى استشكاف طرق للتعبير متعددة ومختلفة".

وأضاف: "لكن في معوقات أخرى تأتي من استثمار الخيال ومتابعته أو مواكبته بالأفكار، أو توجيه في وجهات معينة، من الممكن أن تفيد الفرد والجماعة في المجتمع المصري، والمداخل المرتبطة بمقاربة هذا الخيال مداخل مدسية لحد كبير".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.