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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيرين رضا تهاجم الفنانة أحلام: دى ست فاضية ملهاش لازمة

شيرين رضا
شيرين رضا

هاجمت الفنانة شيرين رضا الفنانة أحلام، خلال لقائها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت: "دي ست فاضية ملهاش لازمة".


وأضافت: "يمكن كلامها عشان قالوا إني شتمت الأذان، وهل أن متخلفة عقلية عشان أشتم الأذان، بس أنا قلت علي المؤذن صوته وحش "جعير "، وده وصف للصوت، وهو مؤذن لازم يحترم الدين".


وتابعت: "اعتراضي كان على المؤذن أنه صوته وحش، ومعنديش اعتراض على صوت الأذان ومفيش أحلي من صوت التليفون، وفي صوت للأذان بيخلي جسمك يقشعر، وقلبك يخشع".

العرافة النهار بسمة وهبة الفنانة احلام شيرين رضا

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