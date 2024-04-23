الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية على طاولة البرلمان

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

بدأ مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، في مناقشة لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والنقل والمواصلات والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي؛ لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹.۱۳۰ مليون دولار بين مصر والبنك الدولي.

تحقيق سبل العيش المستدام

ذكر التقرير جهود  الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام، والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة، ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة. 

وأوضح أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا كان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، فتلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لا بُد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.

ولفت إلى صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۱۱ لسنة ۲۲۰۲۱) بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار أمريكي لتمويل خمس مكونات تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه إلا أنه قد أظهرت الممارسات الفعلية الحاجة إلى إضافة مكون جديد لمكونات هذا المشروع وهو المكون السادس والذي يقوم على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية.

يهدف الاتفاق إلى حصول مصر على منحة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره وكالة منفذة المرفق البيئة العالمي، وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية؛ للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹.۱۳۰ مليون دولار.

النفايات الالكترونية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية مخاطر النفايات الإلكترونية

مواد متعلقة

مجلس النواب يحيل 23 تقريرًا للحكومة لتنفيذ توصياتهم

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

صناعة النواب تطلب بيانا بحصر الأراضى الصناعية المخصصة خلال 5 سنوات

توصية بتوفير اعتمادات مالية لتطوير المنشآت الرياضية بالشرقية

برلماني يوصي بالاستعانة بشباب الخريجين لأداء الخدمة العامة بقطاعات وزارة الزراعة

طلب إحاطة يُطالب بتدشين حملة ترويج عالمية لـ" رأس البر"

"زراعة النواب" تنتقد تأخر إجراءات ترخيص مقر معمل بحوث الحيوان بالدقهلية

برلمانى يطالب الكهرباء بالتنسيق مع الأهالى فى مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ونجوع بقنا

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع