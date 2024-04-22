الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

"زراعة النواب" تنتقد تأخر إجراءات ترخيص مقر معمل بحوث الحيوان بالدقهلية

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

وجّه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر أعمال إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة، رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وقال "الحصرى" إن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد على ٢٠ شهرا دون مبرر.

وأضاف: ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض، مع الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ على صحة الإنسان.

وانتقد "الحصرى" وجود اعتماد مالي ورغم ذلك لم يتم التنفيذ، قائلا: "ننقل نبض الناس والشارع المصرى، ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج".

وقال د. ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالي.

وعلّق الحصرى: "سبق وتم تخصيص اعتماد مالي 10 ملايين جنيه لماذا لم يتم استغلالها؟".

وأكد شاهين: "هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة أن التخصيص المسبق كان في نهاية العام المالى، ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص، ولا يختلف أحد على أهمية المشروع".

وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.

النائب هشام الحصرى مجلس النواب صحة الحيوان قرار إزالة طلب الإحاطة

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