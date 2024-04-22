طلب إحاطة يُطالب بتدشين حملة ترويج عالمية لـ" رأس البر"

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار، بتدشين حملة ترويجية لوضع مدينة رأس البر على خريطة السياحة العالمية ورفع معدلات السياحة الخارجية والداخلية بها.

وقالت النائبة أمل سلامة أن مدينة رأس البر من أهم المقاصد السياحية؛ وكانت مصيفا للملوك والأمراء وكبار الفنانيين؛ ولكن مع تعدد المقاصد السياحية أصبحت مصيفا للأسر المصرية وخاصة الطبقة الوسطى والشعبية.

وأضافت أن مدينة رأس البر شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية لكى تصبح منطقة جذب للسياحة العالمية؛ حيث تم تطوير منطقة اللسان وانشاء مسرح متدرج لتقديم العروض الفنية؛ كما تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة راس البر ورحلة النهر حتى التقائه بالبحر فى منطقة اللسان.

وطالبت النائبة أمل سلامة بتدشين حملة عالمية للترويج السياحى بالاشتراك مع رواد التسويق السياحى على مستوى العالم لجذب السياحة من الدول المختلفة وبصفة خاصة الأوربية؛ وخصوصا أنها تتسم بالموقع الجغرافى المتميز والمقومات السياحية.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وفندقية خاصة ومميزة للافواج السياحية الأجنبية، وذلك كأداة جذب لرفع معدلات السياحة الخارجية لتلك المنطقة السياحية الفريدة.

وفى ختام الاجتماع أكدت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران أن هناك جهودا خلال الفترة المقبلة للترويج السياحى لمدينة رأس البر؛ بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمدينة.