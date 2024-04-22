الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

برلماني يطالب الكهرباء بالتنسيق مع الأهالي في مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ونجوع بقنا

اللواء خالد خلف الله
اللواء خالد خلف الله

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عضو حزب مستقبل وطن بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية، بشأن التنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز وقرى نجع حمادي ودشنا والوقف وأبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، بشأن خطة الوزارة في تخفيف الأحمال، ومراعاة جميع الظروف والمواعيد التي تتناسب مع اهالينا في جميع القري والنجوع.

وأضاف خلف الله في طلبه أن مراكز محافظة قنا تعد من المحافظات شديدة الحرارة التي تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المناخية، التي تتطلب أن تراعي الوزارة خطة تخفيف الأحمال، والتعاون مع الأهالي والقيادات التنفيذية والشعبية في تحديد المواعيد، بما يتناسب مع ظروف القرى والأهالي.

ولفت خلف الله بأن على الجهات التنفيذية بوزارة الكهرباء مراعاة الطقوس الدينية والأعياد للمسلمين والأخوة الأقباط وذلك بعدم قطع الكهرباء نهائيا عن المساجد والكنائس في هذه التوقيتات بما يتناسب، مع ظروفها ومواعيدها بالتنسيق مع القيادات الدينية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراعاة عدم قطع الكهرباء بالمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية والجهات الإدراية التي تقدم خدمات للمواطنين وتتطلب استخدام الأجهزة الإلكترونية.

اللواء خالد خلف الله حزب مستقبل وطن مجلس النواب مجلس الوزراء القيادات التنفيذية خطة الوزارة تخفيف الاحمال

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