مجلس النواب يحيل 23 تقريرًا للحكومة لتنفيذ توصياتهم

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 23 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن تقديم خدمات أو إزالة بعض المعوقات العامة أو لأهالي دوائر هولاء الأعضاء.

وجاءت تلك التقارير على النحو التالي: