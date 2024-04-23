بعد حصول مصر عليها.. التفاصيل الكاملة لعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة، الذي بدأ انعقاده اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل، وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

حيث انضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

ما هي وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)؟

هي ثاني وكالة صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي بعد المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والتي ستعزز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي على تنظيم المنتجات الطبية، وتحسين الوصول إلى الأدوية والمنتجات والتقنيات الطبية عالية الجودة والآمنة والفعالة في القارة.

كيف تم إنشاء معاهدة AMA؟

اعتمد رؤساء الدول والحكومات معاهدة AMA خلال دورتهم العادية الثانية والثلاثين للجمعية العمومية المنعقدة في 11 فبراير 2019 في أديس أبابا، إثيوبيا، ودخلت المعاهدة المنشئة للوكالة الأفريقية للأدوية (AMA) حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2021، بعد إيداع صك التصديق الخامس عشر، في 5 أكتوبر 2021، من قبل جمهورية الكاميرون لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي .

ما هي المهام الرئيسية لـ AMA؟

تهدف AMA إلى تقديم الدعم لتحسين الأنظمة التنظيمية الضعيفة، حيث يجب أن تعتمد AMA على جهود مبادرة التنسيق التنظيمي للأدوية الأفريقية (AMRH) (2009)، التي تقودها وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

كم عدد الدول التي أودعت وثائق التصديق على اتفاقية AMA لدى اللجنة؟

اعتبارًا من 5 نوفمبر 2021، سبعة عشر دولة عضوًا (الجزائر وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد والجابون وغانا وغينيا ومالي وموريشيوس وناميبيا والنيجر ورواندا وسيشيل وسيراليون وتونس وزيمبابوي)، وقد صادقت دولة واحدة عضو، وهي المغرب، على المعاهدة ولكنها لم تودع بعد وثيقة التصديق لدى اللجنة.

كم عدد الدول التي وقعت على معاهدة AMA حتى الآن؟

اعتبارًا من 5 نوفمبر 2021، أصبحت ستة وعشرون دولة عضوًا (الجزائر، بنين، بوروندي، الكاميرون، تشاد، ساحل العاج، مصر، الجابون، غانا، غينيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، المغرب، النيجر، رواندا، جمهورية الكونغو، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، سيشيل، سيراليون، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا وزيمبابوي).

مصر تحصل على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

أعربت هيئة الدواء المصرية عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

كما أكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.